San Nicola: metropolita Hilarion a Bari per trasferimento della reliquia del santo a Mosca. Ad accoglierla il Patriarca Kirill

Domenica 21 maggio per la prima volta nella storia, dopo 930 anni, una reliquia di san Nicola lascerà la città di Bari per essere trasferita temporaneamente in Russia (Mosca e San Pietroburgo) fino al 28 luglio, data del suo rientro. A prendere a Bari la reliquia sarà il metropolita Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, che domenica presiederà alle 8 una Divina Liturgia nella Cripta della Basilica. Al termine della celebrazione avverrà la consegna della reliquia da parte del priore della Basilica di San Nicola, padre Ciro Capotosto, e la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la Basilica di San Nicola, e il metropolita Hilarion. Successivamente il reliquiario, realizzato dalla Federazione Russa, sarà trasferito in aeroporto a bordo della “San Nicola mobile”, scortato dalle forze dell’ordine. La partenza per Mosca è prevista per le 11.30. La delegazione italiana che accompagnerà la reliquia sarà composta da Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, e dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, insieme a mons. Cacucci, padre Ciro Capotosto, don Angelo Romita, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, e Francesco Introna, dell’Università di Bari, che ha curato le indagini scientifiche utili al prelievo della reliquia. Alle 16 la reliquia sarà accolta dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill per essere trasferita nella basilica di San Salvatore a Mosca, dove sarà celebrata una Liturgia alle 18, presieduta dallo stesso Patriarca.