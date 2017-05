San Nicola: domenica il trasferimento delle reliquie da Bari a Mosca. Ad accoglierle ci sarà il Patriarca Kirill

Dal 21 maggio al 28 luglio, per la prima volta dopo 930 anni una reliquia di san Nicola lascerà la città di Bari per essere trasferita temporaneamente in Russia, a Mosca prima e a San Pietroburgo poi. Per celebrare solennemente questo storico evento il metropolita Hilarion Alfeev, presidente del Dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, presiederà domenica 21 maggio una Divina Liturgia, alle 8, nella cripta della Basilica barese intitolata al Santo. Al termine della celebrazione avverrà la consegna della reliquia del Santo da parte del Priore della Basilica, padre Ciro Capotosto, e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato Pontificio per la Basilica di S.Nicola, e il metropolita Hilarion. Successivamente il reliquiario, realizzato dalla Federazione Russa, sarà trasferito in aeroporto a bordo della “San Nicola mobile”, scortato dalle forze dell’ordine. La partenza per Mosca è prevista per le ore 11.30. La delegazione italiana che accompagnerà la reliquia sarà composta da mons. Cacucci, padre Ciro Capotosto, don Angelo Romita, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e da Francesco Introna, dell’Università di Bari, curatore delle indagini scientifiche utili al prelievo della reliquia. Alle 16 circa la reliquia sarà accolta dal Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill per essere trasferita nella basilica di San Salvatore a Mosca, dove sarà celebrata una Liturgia alle ore 18, presieduta dallo stesso Patriarca.