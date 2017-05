Rapporto Istat: Giovannini (Asvis), “il problema delle disuguaglianze sociali è lontano dall’essere superato”

“I dati del Rapporto annuale Istat, e in particolare quelli sul livello di disuguaglianza in crescita nel nostro Paese, certificano ancora una volta come il problema delle disuguaglianze sociali sia lontano dall’essere superato”. Così Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) commenta i dati Istat sulla crescente disuguaglianza sociale registrata in Italia. “L’Onu con l’Agenda 2030 ha proposto 17 obiettivi che porteranno a ripensare a 360° tutto il nostro sistema di vita in una chiave più sostenibile”, ricorda Giovannini, rilevando che “il goal 10 – ‘Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le Nazioni’ – è strettamente collegato al miglioramento di altri goals e di performance positive in altri ambiti fondamentali, come istruzione e salute”. “L’origine familiare continua a pesare sulla riuscita dei percorsi scolastici e lavorativi dei ragazzi”, prosegue, osservando come sia “dimostrato che la speranza di vita è correlata con il livello di istruzione”. Sottolineando che “sono molteplici le sfide che siamo chiamati tutti insieme a superare”, Giovannini parla di “una situazione che deve spronare tutti gli attori in campo a dare un contributo maggiore, perché ogni anno ‘perso’ senza assumere decisioni adeguate rende più arduo il percorso di avvicinamento agli obiettivi”. “Qualcosa in Italia si sta muovendo”, riconosce, facendo riferimento al fatto che “il nostro Paese è stato il primo, in Europa e tra i Paesi del G7, a dotarsi del Bes. Un primo passo al quale ora è opportuno dare seguito con misure concrete”. Giovannini conclude ricordando che “come Asvis, abbiamo organizzato il ‘Festival dello Sviluppo sostenibile’, per riportare al centro dell’agenda i temi della sostenibilità e il primo di questi appuntamenti sarà a Napoli il 22 maggio per parlare proprio di disuguaglianze”.