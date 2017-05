Politica: “Rete Amici della Fondazione Achille Grandi”, il 18 maggio alla Camera convegno sulla dottrina sociale della Chiesa

“Per un nuovo umanesimo, da dove ricominciare: la Dottrina Sociale della Chiesa alla luce del magistero di papa Francesco” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 18 maggio, alle 14, nella Sala Salvadori della Camera dei deputati. Si tratta del primo appuntamento della “Rete Amici della Fondazione Achille Grandi”, l’associazione di amicizia politica nata lo scorso dicembre come luogo di approfondimento e di cultura politica rivolto a tutti i cittadini che intendono intraprendere l’impegno nelle istituzioni pubbliche. All’incontro parteciperanno Giacomo Costa, direttore di Aggiornamento Sociali; Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione Cattolica, e Roberto Rossini, presidente nazionale delle Acli. Concluderà il sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali, Luigi Bobba. “Come ‘Rete’ – dichiara Francesco Prina, presidente dell’associazione – vogliamo dichiarare che la Dottrina Sociale della Chiesa, dissolte le ideologie del ‘900, è ancora oggi la base fondamentale del nostro agire politico. Inoltre – aggiunge il deputato del Pd – le pratiche evangeliche di papa Francesco ci interpellano e ci spronano a riproporre i principi in essa contenuta per un nuovo umanesimo in questo storico cambiamento d’epoca”.