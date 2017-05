Parlamento Ue: segretario generale Onu Guterres a Strasburgo. Colloqui su terrorismo, migrazioni, clima

(Strasburgo) La situazione in Siria e Venezuela, la cooperazione Onu-Ue nella lotta al terrorismo, nella gestione dei flussi migratori e nella tutela dei diritti umani, la necessità di rafforzare le capacità d’azione Ue di politica estera e di sicurezza: sono i temi del colloquio in corso a Strasburgo tra il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e il segretario generale Onu, António Guterres, che alle 12 interverrà in plenaria. Tajani e Guterres discutono inoltre – secondo una fonte dell’Euroassemblea – dell’aggravarsi delle crisi alimentari in Africa, di lotta ai cambiamenti climatici e del ruolo chiave dell’Unione europea nell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030. António Guterres è stato Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, da giugno 2005 a dicembre 2015 e primo ministro portoghese dal 1995 al 2002. Dal 1° gennaio 2017, Guterres è succeduto a Ban Ki-moon in qualità di segretario generale Onu. Guterres è il primo cittadino europeo e diventare Segretario generale delle Nazioni Unite.