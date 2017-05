Papa Francesco: udienza, tra i 15mila fedeli anche i familiari delle vittime della tragedia dell’hotel Rigopiano

Il Papa è arrivato alle 9.25 in piazza San Pietro per il consueto appuntamento del mercoledì con i fedeli, in una piazza gremita e baciata dal sole. Presenti all’udienza di oggi, tra i 15mila pellegrini, anche i familiari delle vittime dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto da una valanga lo scorso 18 gennaio che ha provocato la morte di 29 persone, e una trentina di tennisti che partecipano agli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Oltre ai bimbi, come di consueto principali protagonisti del giro in “papamobile” in quanto destinatari delle carezze e dei baci di Francesco, moltissimi gli studenti delle scuole con i loro striscioni variopinti scritti a mano e i cappellini colorati per rendersi riconoscibili e ripararsi dal sole. Tra le bandiere, sventolano anche quelle bianco e azzurre dell’Argentina. Il Papa, sorridente e rilassato, si è sottoposto volentieri anche oggi all’ormai tradizionale “scambio dello zucchetto”. Tra i doni ricevuti lungo il percorso, Francesco ha dovuto letteralmente “parare” una maglietta, ghermita prontamente con le mani per evitare che gli finisse sulla faccia.