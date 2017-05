Papa Francesco: udienza, risurrezione di Gesù “non è gioia col contagocce, ma cascata”. “L’esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutto”

“La risurrezione di Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata che investe tutta la vita”. Lo ha detto il Papa, nella parte finale della catechesi dell’udienza di oggi, dedicata alla figura di Maria Maddalena. “L’esistenza cristiana non è intessuta di felicità soffici, ma di onde che travolgono tutto”, ha fatto notare Francesco descrivendo la “felicità” della Maddalena al vedere il Signore Risorto. “Provate a pensare anche voi, in questo istante, col bagaglio di delusioni e sconfitte che ognuno di noi porta nel cuore, che c’è un Dio vicino a noi che ci chiama per nome e ci dice: ‘Rialzati, smetti di piangere, perché sono venuto a liberarti!'”, il suggerimento ai 15mila fedeli presenti in piazza: “E’ bello questo!”, il commento a braccio.