Papa Francesco: udienza, “ognuno di noi è una storia di amore di Dio, che ci chiama per nome”

“Com’è bello pensare che la prima apparizione del Risorto sia avvenuta in un modo così personale! Che c’è qualcuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione, che si commuove per noi, e ci chiama per nome”. Lo ha esclamato il Papa, commentando durante l’udienza di oggi l’apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena. “È una legge che troviamo scolpita in molte pagine del Vangelo”, ha commentato: “Intorno a Gesù ci sono tante persone che cercano Dio; ma la realtà più prodigiosa è che, molto prima, c’è anzitutto Dio che si preoccupa per la nostra vita, che la vuole risollevare, e per fare questo ci chiama per nome, riconoscendo il volto personale di ciascuno”. “Ogni uomo è una storia di amore che Dio scrive su questa terra”, l’affermazione centrale di Francesco, che poi ha aggiunto a braccio: “Ognuno di noi è una storia di amore di Dio: Dio chiama ognuno di noi con il proprio nome, ci conosce per nome, ci guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza per noi”. “È vero o non è vero?”, ha chiesto ai 15mila fedeli presenti in piazza: “Ognuno di noi ha questa esperienza”. “E Gesù la chiama: Maria!”, ha proseguito il Papa riprendendo il racconto evangelico: “La rivoluzione della sua vita, la rivoluzione destinata a trasformare l’esistenza di ogni uomo e donna, comincia con un nome che riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto”.