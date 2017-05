Papa Francesco: udienza, “c’è chi continua a voler bene, anche se la persona amata se n’è andata per sempre”, come Maria Maddalena e le donne nei “vialetti dei cimiteri”

“C’è chi continua a voler bene, anche se la persona amata se n’è andata per sempre”. Con queste parole il Papa ha attualizzato la figura di Maria Maddalena, “colei che, secondo i vangeli, per prima vide Gesù risorto”, a cui è dedicata l’udienza di oggi. “Era terminato da poco il riposo del sabato”, ha raccontato Francesco ai 15mila fedeli presenti oggi in piazza San Pietro: “Nel giorno della passione non c’era stato tempo per completare i riti funebri; per questo, in quell’alba colma di tristezza, le donne vanno alla tomba di Gesù con gli unguenti profumati”. “La prima ad arrivare è lei: Maria di Magdala, una delle discepole che avevano accompagnato Gesù fin dalla Galilea, mettendosi a servizio della Chiesa nascente”, ha fatto notare il Papa: “Nel suo tragitto verso il sepolcro si rispecchia la fedeltà di tante donne che sono devote per anni ai vialetti dei cimiteri, in ricordo di qualcuno che non c’è più. I legami più autentici non sono spezzati nemmeno dalla morte: c’è chi continua a voler bene, anche se la persona amata se n’è andata per sempre”.