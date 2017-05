Papa Francesco: saluta “veterani” e “combattenti” di Montecassino. “Pace nell’Europa e in tutto il mondo”

Salutando, oggi, i pellegrini polacchi, il Papa si è rivolto in particolare ai “veterani del Secondo Corpo d’armata polacco, che sono giunti qui in Italia per l’anniversario della battaglia di Montecassino”. “Saluto voi tutti combattenti qui presenti, che nel corso della seconda guerra mondiale avete lottato per la libertà del vostro Paese e delle altre nazioni”. “Il vostro sforzo, l’impegno e il sacrificio di vita dei vostri compagni, fruttifichino con la pace nell’Europa e in tutto il mondo”, l’auspicio. Durante il saluto ai fedeli di lingua italiana, il Papa ha salutato, tra gli altri, il Comitato vittime di Rigopiano e l’Associazione “Nonni felici”. Nel triplice saluto ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, Francesco ha citato la festa liturgica odierna di San Pasquale Baylon, patrono delle Associazioni eucaristiche: “Il suo amore per l’Eucaristia indichi a voi, cari giovani, l’importanza della fede nella presenza reale di Gesù. Il pane eucaristico sostenga voi, cari ammalati, ad affrontare con serenità la prova e sia il nutrimento per voi, cari sposi novelli, nella crescita umana e spirituale della vostra nuova famiglia”.