Notizie Sir del giorno: assemblea elettiva Cei, rapporto Istat, musei diocesani, reliquie san Nicola in Russia, cyberbullismo

Cei: al via l’assemblea elettiva. Da lunedì 22 maggio i lavori in Vaticano

L’incontro del Santo Padre con i vescovi delle Chiese che sono in Italia apre lunedì 22 maggio, alle 16.30, la 70ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. I lavori assembleari si svolgono in Vaticano nell’Aula del Sinodo. Ne dà notizia oggi l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, informando che, “dopo il saluto del cardinale presidente, il Santo Padre offrirà una breve introduzione, aprendo così il dialogo (riservato) con i vescovi. Papa Francesco consegnerà un testo scritto che sarà inviato anche ai media. Alla prima parte dell’incontro – come alla relazione che il card. Bagnasco terrà martedì 23, alle 9.15 – sono ammessi anche i giornalisti”. (clicca qui)

Nazioni Unite: Guterres a Strasburgo. Tre priorità su scala globale: conflitti, diritti umani violati, cambiamento climatico

(Strasburgo) La soluzione degli innumerevoli conflitti internazionali, la tutela dei diritti umani ovunque nel mondo, il nodo del cambiamento climatico: sono tre priorità che Antonio Guterres, segretario generale delle Nazionali Unite, ha posto al centro del suo intervento di oggi al Parlamento europeo a Strasburgo. Guterres, dopo aver premesso che l’Ue è il più grande progetto di cooperazione politica mai realizzato, ha passato in rassegna le numerose sfide che l’umanità ha di fronte su scala globale. (clicca qui)

Musei diocesani: oltre un milione di visitatori nel 2016. Don Pennasso (Cei), “siano un servizio di prossimità”

Oltre un milione di visitatori nel 2016. Sono i numeri che hanno fatto registrare i musei diocesani in Italia. Cifra per difetto, se si considera che soltanto 120 di essi hanno un sistema di conteggio dei visitatori. “I musei sono una risorsa per la Chiesa italiana, uno spazio aperto per incontrare persone di ogni fede e cultura”, spiega don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici. La presenza capillare dei musei diocesani garantisce un servizio qualificato a un pubblico sempre più differenziato: turisti, gruppi scolastici e parrocchiali, esperti. (clicca qui)

San Nicola: domenica il trasferimento delle reliquie da Bari a Mosca. Padre Volkov, “evento senza precedenti”

Alle 18 del 21 maggio tutte le campane delle chiese di Mosca risuoneranno per accogliere le reliquie di san Nicola. La prima a suonare sarà quella del Cremlino. Ci sarà anche il coro dell’accademia teologica di San Pietroburgo nella delegazione che andrà a Bari a prelevare la parte delle reliquie del santo che, deposta in un’urna appositamente realizzata, con un volo speciale arriverà a Mosca. Le indicazioni sono state fornite da padre Aleksandr Volkov, responsabile stampa del patriarcato di Mosca. L’accesso dei pellegrini russi alla cattedrale di Cristo Salvatore sarà possibile a partire dalle 12 del 22 maggio, fino al 12 luglio, quando saranno trasferite a San Pietroburgo fino al 28 luglio. Questo “evento senza precedenti” è stato reso possibile dall’incontro tra Papa Francesco e il patriarca Kirill a Cuba nel 2016, ha ricordato padre Volkov. (clicca qui)

Rapporto Istat: nove gruppi sociali per cercare di capire meglio un’Italia profondamente cambiata

Nell’epoca della grande crisi la struttura sociale dell’Italia è divenuta molto più complessa, le tradizionali categorie o classi non sono più adeguate a rappresentare la sua articolazione. Per questo l’Istituto nazionale di statistica, nel suo 25° rapporto annuale presentato oggi a Roma, ha provato a suddividerla in nove gruppi sociali, con un approccio “multidimensionale”. I nove gruppi, secondo la terminologia del rapporto, sono: giovani blue-collar; famiglie degli operai in pensione (questi primi due considerati a reddito medio); famiglie a basso reddito con stranieri; famiglie a basso reddito di soli italiani; famiglie tradizionali della provincia; anziane sole e giovani disoccupati (questi quattro considerati a basso reddito); famiglie di impiegati; pensioni d’argento; classe dirigente (gruppi considerati benestanti). (clicca qui)

Brexit: sondaggio Ppe, cittadini europei chiedono di proteggere gli interessi dei 27 restanti membri dell’Ue

(Strasburgo) “Proteggere gli interessi dei 27 restanti membri dell’Ue” dovrebbe essere, secondo il 78% dei cittadini Ue, l’obiettivo primario dei negoziati del Brexit; il 22% degli europei invece vorrebbe che i negoziati si concentrassero sulla “costruzione di nuove relazioni economiche con il Regno Unito, concedendo condizioni privilegiate”. I dati sono stati raccolti dall’istituto Red C Research e presentati da Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo (Ppe), che ha commissionato il sondaggio. (clicca qui)

Cyberbullismo: Padula (Aiart), “soddisfazione per l’approvazione della legge ma non ridurre il problema solo al web”

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione della legge sul cyberbullismo che, dopo un percorso lungo e accidentato, riuscirà finalmente a mettere in risalto uno dei fenomeni più rischiosi e in crescita che caratterizzano la società contemporanea”. Ad affermarlo al Sir è Massimiliano Padula, presidente dell’Aiart, l’associazione degli spettatori e dei cittadini mediali, dopo che la Camera oggi ha varato il testo legislativo con 432 voti a favore e nessuno contrario. “La legge – spiega Padula – ha diversi punti di forza ma presenta anche alcune ambiguità. (clicca qui)