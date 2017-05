Nazioni Unite: Guterres a Strasburgo. Sulle migrazioni “tutti gli Stati europei facciano la loro parte”

(Strasburgo) Ampia parte del discorso al Parlamento europeo, tenuto oggi dal segretario generale Onu Antonio Guterres, si è concentrato sul cambiamento climatico e sulle migrazioni, due temi che, ha lasciato intendere il relatore, sono fra loro strettamente collegati. Il cambiamento climatico è infatti un “acceleratore” di innumerevoli “altre sfide”: povertà, migrazioni, conflitti, crisi demografica. “Invito tutti gli Stati – ha quindi detto Guterres – a rispettare gli accordi di Parigi sul clima”. Guterres ha affermato che il rispetto ambientale e un’economia sostenibile non sono solo doveri, ma anche “opportunità intelligenti: il green business – ha dichiarato – promette buoni affari oltre che essere fonte di giustizia” internazionale. Rispetto alla questione migratoria, Guterres ha detto: “Incoraggio tutti i Paesi Ue a fare la loro parte per i ricollocamenti”, dando ai rifugiati “condizioni di integrazione e di una vita dignitosa”. Ha quindi ricordato che nel mondo ci sono Paesi con proporzioni gigantesche di profughi rispetto alle loro popolazioni, citando i casi del Libano e della Giordania. Nell’intervento di Guterres anche la lotta alla tratta e la cooperazione con i Paesi più poveri sul fronte dello sviluppo e degli aiuti umanitari in chiave di prevenzione di conflitti e migrazioni.