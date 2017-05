Messico: vicinanza dei vescovi al sacerdote accoltellato e al giornalista ucciso

La Conferenza episcopale messicana (Cem) esprime solidarietà all’arcidiocesi di Città del Messico e in particolare all’arcivescovo, card. Norberto Rivera Carrera, per l’attentato al sacerdote José Miguel Machorro Alcalá, aggredito l’altro ieri al termine dell’eucaristia, mentre indossava ancora i paramenti, nella cattedrale di Città del Messico da una persona che gli ha inferto dei colpi di pugnale. Il sacerdote si trova ricoverato in gravi condizioni. Nel comunicato firmato dal presidente della Cem, card. José Francisco Robles Ortega, e dal segretario generale, mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, la Chiesa messicana – oltre che confermare la sua preghiera per il sacerdote – afferma che “di fronte a tanta confusione ed errori sui valori essenziali, come il rispetto, la cura e la promozione della vita umana, con tutte le sue implicazioni, non possiamo fare altro che impegnarci a lavorare con ogni tipo di progetto formativo, educativo culturale per offrire a ogni essere umano una visione dell’esistenza integrale, trascendente, umana e solidale”. Sempre in Messico, grande impressione ha suscitato l’uccisione a Culiacan, capitale dello stato di Sinaloa, del giornalista e scrittore messicano Javier Valdez Cardenas. Si tratta del settimo giornalista ucciso in Messico dall’inizio dell’anno. Si è trattato di una vera e propria esecuzione da parte dei narcos. In questo caso la Conferenza episcopale ha espresso la sua vicinanza e il suo dolore per l’esplosione della violenza nel Paese attraverso un tweet.