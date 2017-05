Lavoro: Molfetta, due appuntamenti verso la Settimana Sociale. Il vescovo Cornacchia incontra lavoratori e imprenditori

“La soluzione dei problemi economici e occupazionali, così urgente nell’Italia di oggi, non può essere raggiunta senza una conversione spirituale che permetta di tornare ad apprezzare l’integralità dell’esperienza lavorativa. Per tornare a guardare con ottimismo al proprio futuro, l’Italia deve mettere il lavoro al primo posto”. Lo si legge in una nota della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che, a partire dal messaggio per la Giornata del 1° maggio 2017 della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, vuole tenera alta l’attenzione sulle questioni del lavoro. Pertanto l’Ufficio diocesano per i problemi sociali ed il lavoro organizza due appuntamenti insieme all’Associazione imprenditori dell’area industriale di Molfetta, il Progetto Policoro diocesano e la parrocchia S. Famiglia di Molfetta. Venerdì 19 maggio, alle 19, il vescovo Domenico Cornacchia incontrerà lavoratori ed imprenditori della zona industriale di Molfetta presso la sede dell’Associazione imprenditori dell’area industriale di Molfetta “per ribadire come, laddove si riconosce la centralità del lavoro, si può generare un valore economico realmente propulsivo per l’intera comunità anche di fronte ai cambiamenti causati dall’innovazione tecnologica”, prosegue la nota. Sabato 20 maggio, alle 20, presso la parrocchia, con l’aiuto di don Pinuccio Magarelli, parroco della “zona Industriale”, si rifletterà invece su come il lavoro umano possa generare quel “valore” capace di integrare la dimensione economica, un lavoro “libero, creativo, partecipativo e solidale”.