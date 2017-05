Festival biblico: Vicenza, domani parte l’edizione numero 13

Parte domani, giovedì 18 maggio, l’edizione numero 13 del Festival Biblico. “Partire” è il verbo giusto, dato che i 224 appuntamenti, tutti gratuiti, che andranno in scena in undici giorni dal 18 al 28 maggio avranno un unico filo conduttore: il viaggio. L’apertura ufficiale avverrà alle 21 nella basilica palladiana di Vicenza, con due spettacoli inediti: un monologo ispirato alla Bibbia scritto dal comico Giacomo Poretti; l’esecuzione di quattro brani musicali composti appositamente dagli studenti del conservatorio Pollini di Padova sul tema del festival. In apertura verrà letto un messaggio del Papa. Francesco auspica “che questi giorni di riflessione e condivisione sulla Sacra scrittura offrano l’opportunità di approfondirne maggiormente il valore e la bellezza” e incoraggia “la promozione di una domenica dedicata interamente alla parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo, e di altre iniziative, volte ad attirare i tanti assetati di oggi alla freschezza sorgiva della parola di vita”.

La serata sarà condotta dalla giornalista Monica Mondo di TV2000, emittente che riprenderà l’inaugurazione per mandarla in onda nei giorni successivi. Mondo dialogherà con Poretti al termine del suo pezzo intitolato “Nelle periferie del Senso – Si può viaggiare anche dal divano” che prende le mosse dalla storia biblica di Re Davide. La seconda parte della serata inaugurale è dedicata alla musica.