Famiglia: Forum famiglie Marche, “molto positiva” la revisione della legge regionale

Il Forum delle associazioni familiari delle Marche ritiene “molto positiva” la revisione della legge regionale 30 sulla famiglia, che contiene importanti elementi che riportano la famiglia al centro dell’attenzione della Regione. Le modifiche, votate all’unanimità – spiega il Forum famiglie marchigiano in una nota – hanno portato all’introduzione del V.I.F. (Valutazione d’Impatto Familiare), di significative iniziative sulla tutela della salute, all’istituzione della “Giornata della famiglia” e all’introduzione del logo “Impresa amica della famiglia”. Il Forum Marche aveva inserito, nelle proposte presentate ai candidati dell’ultima consultazione elettorale regionale, proprio l’istituzione del V.I.F. “Il V.I.F. – sottolinea Paolo Perticaroli, presidente del Forum Marche – va a sancire il principio della valutazione preventiva, seppur non vincolante, di tutti quei provvedimenti legislativi che interessano il contesto della famiglia andando ad incidere economicamente, socialmente ed organizzativamente”. Altro aspetto, quello delle campagne di sensibilizzazione e prevenzione sul problema delle dipendenze. Un’altra novità della revisione approvata è l’introduzione del logo “Impresa amica della famiglia”, che verrà assegnato a quelle imprese che dimostreranno di tenere in conto le esigenze della famiglia, applicando orari di apertura e chiusure festive rispettose delle esigenze familiari, che sosterranno la donna e il padre lavoratore con figli da accudire, che organizzeranno servizi per l’infanzia e agevoleranno contratti a tempo parziale. È stata, infine, istituzionalizzata la Festa regionale della famiglia, che verrà celebrata il 15 maggio secondo le modalità della decise dalla consulta regionale sulla famiglia.