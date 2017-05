Europa: Perugia, un convegno “tra utopia e declino” con il filosofo Rémi Brague

“Tra utopia e declino. Una riflessione sull’Europa”: è il titolo del convegno internazionale di studi promosso dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione (Fissuf) dell’Università degli Studi di Perugia con la collaborazione della Commissione per i problemi sociali della Conferenza episcopale umbra (Ceu), che si svolgerà a nel capoluogo umbro venerdì 19 maggio (a partire dalle ore 9.30, presso la Sala dei Notari del Palazzo comunale dei Priori). L’evento, spiegano gli organizzatori, intende essere “un’occasione per pensare il tema dell’Europa in termini interdisciplinari, attraverso la partecipazione di ospiti internazionali. Una tematica tanto attuale quanto delicata che presuppone una riflessione sul concetto stesso di Europa, alla luce della complessa relazione tra identità e pluralismo culturale”. L’apertura dei lavori è affidata alla lectio magistralis del filosofo Rémi Brague, uno dei più importanti filosofi francesi contemporanei, professore emerito di Filosofia medievale e araba presso l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Per l’occasione interverranno il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Ceu, e Svjatoslav Ševčuk, arcivescovo maggiore dei greco-cattolici ucraini. Seguiranno due sessioni: nella prima, gli interventi di Fabrizio Figorilli e Angelo Capecci, offriranno uno sguardo giuridico e filosofico sulla declinazione del tema della dignità dell’uomo, in un’ottica di pluralismo culturale. La seconda è dedicata ad un inquadramento sociologico e filosofico del concetto di “Europa” all’interno del delicato rapporto tra Cristianesimo e Occidente, grazie alle voci di Chantal Delsol, Emmanuel Gabellieri e Massimo Borghesi.