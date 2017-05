Egitto: Unesco proclamerà patrimonio mondiale dell’umanità il “Cammino della Sacra Famiglia”

L’Unesco si prepara a riconoscere come “patrimonio mondiale” dell’umanità il “Cammino della Sacra Famiglia”, l’itinerario che unisce i luoghi attraversati secondo tradizioni millenarie da Maria, Giuseppe e Gesù Bambino quando trovarono rifugio in Egitto per fuggire dalla violenza di Erode. A riferire la notizia ai media nazionali è stato Adel al Gindy, direttore generale delle relazioni internazionali dell’Autorità per lo sviluppo del turismo egiziano. Secondo l’agenzia Fides, i responsabili delle politiche egiziane per il turismo stanno da tempo puntando sul “Cammino della Sacra Famiglia” come itinerario da proporre alle agenzie specializzate nell’organizzazione dei pellegrinaggi cristiani, e ritengono che anche il riconoscimento dell’Unesco potrà favorire l’aumento dei flussi di pellegrini. Anche la recente visita di Papa Francesco in Egitto (28/29 aprile) è stata colta dai responsabili politici del turismo egiziano come un’occasione per riproporre il grande Paese nordafricano tra le possibili mete di pellegrinaggio per i cristiani di tutto mondo, sulle orme della Sacra Famiglia. Papa Francesco, nei discorsi pronunciati durante la visita, ha fatto diversi riferimenti all’ospitalità offerta dall’Egitto a Gesù Bambino, Giuseppe e Maria costretti all’esilio. Prima della visita papale Nader Guirguis, membro di una Commissione ministeriale appositamente costituita per il rilancio del Cammino della Sacra Famiglia, aveva fatto anche riferimento a ipotesi storiche basate sul racconto dei Vangeli, secondo le quali la permanenza in Egitto della Sacra Famiglia potrebbe essersi protratta per alcuni anni. Lo scorso 9 maggio, meno di due settimane dopo la visita del Papa, il ministro del Turismo egiziano, Yahiya Rashid, si è recato anche in Vaticano a presentare il programma “Il viaggio della Sacra famiglia”. A tale riguardo, i media egiziani riferiscono di contatti intercorsi tra gli enti del turismo egiziano e l’Opera romana pellegrinaggi.