Diocesi: Pozzuoli, da sabato 20 maggio la tela “san Francesco invia sant’Antonio a predicare” al Museo diocesano

Sarà inaugurata sabato 20 maggio, alle 11 nelle sale del Museo diocesano di Pozzuoli, l’esposizione della tela “San Francesco invia sant’Antonio a predicare” di Paolo Domenico Finoglio, appartenente alla quadreria della Basilica Cattedrale San Procolo martire. “Si tratta dell’ultimo dipinto sopravvissuto all’incendio del 16-17 maggio 1964 – si legge in una nota – che fa ritorno in città”. L’illustrazione dell’opera sarà tenuta da Alessandro Migliaccio, responsabile del Museo diocesano. Come sottolinea l’Ufficio diocesano per i beni culturali, guidato da don Giovanni Spina, “ad una settimana esatta dal ritorno del grande Crocefisso ligneo nell’antica cappella de Cioffis al Rione Terra un’altra opera d’arte di eccezionale importanza rientra a Pozzuoli”. “Grazie al vescovo, monsignor Gennaro Pascarella, e all’impegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rappresentata dal dottor Giovanni Barrella, e dell’assessore alla cultura, turismo, mobilità, sport e tempo libero del Comune di Pozzuoli, Alfonso Artiaco, prosegue il percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso dei Campi Flegrei”, continua la nota, sottolineando che “nell’occasione sarà presentato il corredo artistico di 14 tele realizzate da Giuseppe Simonelli, che si trovano nella Chiesa di Santa Maria della Purificazione e che sono state restaurate dalla Soprintendenza”. Nella stessa mattinata di sabato, dalle 12, sarà inoltre possibile visitare l’ipogeo della Chiesa.