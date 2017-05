Diocesi: Pistoia, il 20 maggio a Bottegone la corsa “The Raimbow Run” per giovani e lavoro

“Spronare i giovani del territorio a prendere il largo e informare sulle iniziative e possibilità di lavoro e auto impiego”. Sono questi gli obiettivi della corsa “The Rainbow Run – Policoro edition”, l’iniziativa del Progetto Policoro Pistoia, in collaborazione con il gruppo giovani della parrocchia S. Michele Arcangelo di Bottegone, in programma per sabato 20 maggio. I partecipanti, lungo il tragitto, incontreranno alcune postazioni dove saranno inondati di colore. Sarà “una corsa non competitiva – spiegano i promotori – che si svolge in un contesto ricco di colori, musica, festa ed allegria” con la quale si vuole “portare all’attenzione di un territorio come Bottegone, spesso ferito dal tema lavoro, una cultura del lavoro costruttiva e positiva”. “Nel contesto di un Paese dove scarseggiano le iniziative per i ragazzi, ci proponiamo di creare un’occasione di scambio e di incontro tra i giovani del territorio – afferma Edoardo Baroncelli, responsabile del Progetto Policoro Pistoia – e favorire il diffondersi di un messaggio positivo sul tema lavoro”. “Anche quella della ricerca di lavoro – aggiunge Baroncelli – può essere una ‘Raimbow Run’, una corsa colorata, assieme a tanti altri, forse minacciata da qualche nuvola, dove non vince chi resta solo ma chi sa correre con gli altri”. Per partecipare alla corsa è necessario acquistare i biglietti (al costo di 15 euro) per ottenere il kit e la maglietta dell’evento. Informazioni su www.rainbowrun.eu.