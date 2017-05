Diocesi: Oria, il card. Simoni partecipa alla Perdonanza dei santi medici Cosma e Damiano e alla Gmg diocesana

Da giovedì 18 maggio e fino a sabato 20 maggio il cardinale albanese Ernest Simoni, sarà ad Oria, invitato dal vescovo diocesano, mons. Vincenzo Pisanello, in occasione della Perdonanza dei santi medici Cosma e Damiano e in concomitanza con la Gmg diocesana. Il card. Simoni, sopravvissuto alla persecuzione anticristiana operata dal regime ateista albanese di Enver Hoxha, porterà – si legge in una nota – “la testimonianza di fedeltà e di eroismo evangelico della Chiesa albanese nel tempo della persecuzione”. “La presenza del card. Simoni a Oria non è casuale”, prosegue la nota, nella quale si ricorda come “i rapporti di amicizia e comunione tra il presule e la diocesi oritana sono il frutto di un lungo trascorso di condivisione tra diocesi di Oria e diocesi di Scutari, sin dall’anno del Giubileo del 2000”. In quell’occasione i fedeli di Oria contribuirono alla costruzione di una nuova Chiesa dedicata ai santi medici Cosma e Damiano nel villaggio di Mali i Jushit, confinante proprio con il territorio della parrocchia di Barbullush, dove Simoni era in quel tempo parroco. Negli anni a seguire, la collaborazione si è intensificata con l’invio di aiuti di tipo materiale, la visita e la collaborazione di centinaia di volontari e di decine di sacerdoti, tre dei quali hanno prestato servizio stabilmente come missionari “fidei donum”. Il cardinale presiederà diverse celebrazioni eucaristiche, incontrerà il clero diocesano e le religiose. Venerdì 19, dalle 19, parteciperà alla Gmg diocesana rispondendo alle domande dei giovani mentre sabato mattina incontrerà gli studenti del liceo scientifico “Vincenzo Lilla” di Oria.