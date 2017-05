Diocesi: Milano, presentazione indagine “Assetati di domani? Gli adolescenti lombardi e la domanda di futuro”

Sarà presentato domani, giovedì 18 maggio, alle 12, a Milano, nella sala delle conferenze del palazzo arcivescovile (piazza Fontana 2), il libro “Assetati di domani? Gli adolescenti lombardi e la domanda di futuro”, decimo volume di “Sguardi di Odl”, la collana di saggi sulle sfide educative e i giovani promossa dagli oratori delle diocesi lombarde. “La pubblicazione – spiega la curia in una nota – mira a ricostruire l’idea che del futuro hanno gli adolescenti nati nel mezzo della rivoluzione tecnologica e della lunga crisi economica”. “A causa della liquidità ormai scivolosa delle risorse e dei codici, delle mutate percezioni simboliche, della fatica della generazione precedente a trasferire una saggezza condivisa, la percezione del futuro non è più nitida. Al punto che educare al futuro è la nuova sfida”. Il saggio, incrociando diversi punti di vista (psicologico, pedagogico e vocazionale), “poggia le riflessioni su una solida indagine statistica realizzata tra gli adolescenti lombardi dalla società di ricerche Ipsos”. Prenderanno parte alla conferenza stampa monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e vescovo delegato Cel per la Pastorale giovanile regionale, Nando Pagnoncelli, amministratore delegato Ipsos Italia, don Paolo Arienti, membro del gruppo ricerca Odl, Matteo Lancini e Riccardo Calandra dell’Istituto Minotauro, Giorgio Prada, docente della facoltà di scienze dell’Educazione all’università Bicocca di Milano e don Marco Agostino, rettore del seminario della diocesi di Cremona.