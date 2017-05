Diocesi: L’Aquila, il 19 e il 20 maggio in festa per san Pietro Celestino e san Bernardino

Venerdì prossimo, 19 maggio, si celebrerà la festa di san Pietro Celestino, papa nonché patrono secondario della città e dell’arcidiocesi dell’Aquila. Alle ore 18 – informa la diocesi – è in programma la messa stazionale presieduta da monsignor Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. La liturgia sarà animata dal coro basilica di Collemaggio e dal Movimento celestiniano. Al termine, la distribuzione del pane benedetto offerto dal Movimento celestiniano. Sabato 20 maggio, invece, ricorre l’annuale festa di san Bernardino da Siena, uno dei patroni della città e della diocesi. La festa sarà solennemente celebrata nella basilica di san Bernardino e officiata dai Frati minori. Alle 11, la messa solenne sarà presieduta da mons. Petrocchi e concelebrata dall’ex ministro provinciale dei Frati minori d’Abruzzo, padre Carlo Serri. Recentemente – ricorda la diocesi – la provincia dei Frati minori d’Abruzzo si è unificata con la Provincia dei frati minori del Lazio, dando vita alla nuova Provincia di san Bonaventura dei Frati minori. Alla festa sarà presente, per la prima volta, il nuovo ministro provinciale, padre Luigi Recchia. Durante la messa avrà luogo la tradizionale offerta dell’olio per alimentare la lampada votiva dinanzi alla tomba del Santo, affidata quest’anno a una delegazione di studenti di Abbadia S.Salvatore (Siena). La messa sarà accompagnata dai canti del coro della basilica, diretto dal maestro Paolo Crisante. Al termine della celebrazione il corpo del santo di Siena sarà ricollocato a “casa”, nel suo Mausoleo, che ha ritrovato il suo antico splendore al termine di un delicato restauro. La traslazione del corpo di san Bernardino sarà compiuta ad opera degli attivisti del Gruppo di azione civica “Jemo ‘nnanzi”, da sempre amici e collaboratori dei frati francescani. Dopo la messa serale, alle ore 19.30, presieduta dal rettore padre Francesco Rossi, si terrà in Basilica il consueto concerto, offerto dall’orchestra da camera aquilana, diretta dal maestro Carmine Gaudieri.