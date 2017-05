Dati Istat: Forum famiglie, un “patto di natalità” per coinvolgere tutte le istituzioni e tutti i partiti

“Ancora una volta l’Istat lancia l’allarme sulla situazione demografica italiana e sulla fatica sempre più grande delle famiglie con figli. Ormai non si comprende cosa stiamo aspettando”. Gigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari, commenta così la presentazione del Rapporto Istat 2017. “Siamo stanchi dei commenti che si susseguono sulle agenzie nelle ore successive alla presentazione del Rapporto Istat”, prosegue in una nota: “Questi dati non vanno commentati, vanno trasformati in azione politica”. “Domenica scorsa le famiglie del Forum hanno mostrato con un flash mob al Colosseo con migliaia di passeggini vuoti cosa potrebbe essere il futuro del nostro Paese”, ricorda De Palo: “Diminuendo le nascite, diminuirà la coesione sociale, il welfare, le pensioni e la sostenibilità del nostro sistema sanitario. Siamo arrivati al punto di non ritorno”. Di qui l’idea di lanciare, nei prossimi giorni, un “patto sulla natalità”.