Comunicazione: Ucsi Lazio, il 29 maggio a Roma convegno su “Sostenibilità economica ed etica dell’informazione online”

“Sostenibilità economica ed etica dell’informazione online”. Questo il tema del convegno promosso il 29 maggio a Roma da Ucsi Lazio, Corecom regionale e Agcom. Nella sede della Federazione nazionale della stampa ci si interrogherà sulla “crisi economica e il precariato”, che “non risparmiano nessuna categoria, neanche quella dei giornalisti. A soffrire di più – spiegano gli organizzatori – sono i giovani che cercano un accesso dignitoso alla professione. Stage, collaborazioni sporadiche o addirittura gratuite e la disillusione di non poter essere assunti neanche dopo un apprendistato di mesi o anni”. L’Ordine dei giornalisti, ricorda la nota, “ha riconosciuto con la Carta di Firenze del 2011 il problema del precariato giornalistico ma nulla (o quasi) è stato fatto per arginare questa piaga”. In questo contesto “si afferma il giornalismo h24, soprattutto con l’avvento di internet e dei nuovi media. Le notizie sono a portata di clic. Il web è pieno di siti che sfornano notizie di varia natura, aggiornando in tempo reale sui fatti di primo piano. Una quantità massiva di informazioni che, molto spesso, non lascia tempo agli utenti per appurare la veridicità della notizie”. Si diffondono così “anche vere e proprie bufale mediatiche, spesso recepite come credibili”. Ne discuteranno Beppe Giulietti (presidente Fnsi), Mario Morcellini (commissario Agcom), Antonello Riccelli (responsabile sito Ucsi), Michele Petrucci (Corecom Lazio), Paola Spadari (Odg Lazio). Introdurrà i lavori Vania De Luca (presidente nazionale Ucsi). Concluderà Raffaele Luise (presidente Ucsi Lazio). La partecipazione assegna tre crediti formativi. Info: www.ucsi.it.