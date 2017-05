Antonio Papisca: Pax Christi e Mosaico di pace, “un luminare attento alla formazione dei giovani”

Pax Christi Italia e Mosaico di pace ricordano con affetto e riconoscenza il professor Antonio Papisca, morto ieri all’età di 80 anni. “È stato un punto di riferimento per ogni riflessione sui diritti umani e, negli ultimi anni, sul ‘diritto alla pace’ che, con forza e passione, chiedeva fosse inserito nella Carta delle Nazioni Unite – affermano -, rendendolo oggetto di una specifica campagna promossa nel 2013 dal Centro diritti umani dell’Università di Padova”. “Era sicuramente un luminare, come si usa dire in questi ambiti – sottolineano -. Ma nello stesso tempo un uomo disponibile, affabile e cordiale. Sempre attento alla formazione delle giovani generazioni. Lo ringraziamo per averci accompagnato sui sentieri della costruzione della pace. Lo ringraziamo per lo spessore e la chiarezza dei suoi orizzonti, dei suoi studi, delle sue riflessioni, tutte incentrate sulla forza del diritto”.