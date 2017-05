WeCa: domani “dialogo” in diretta con Adriano Fabris sulla comunicazione autentica

Prosegue domani, con il quarto appuntamento (ore 18.30-19), il ciclo d’incontri in diretta streaming “Comunicare speranza e fiducia”, proposto dall’associazione WebCattolici italiani (WeCa) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a partire dalle parole di Papa Francesco nel messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Il Pontefice invita a riflettere sul rapporto tra comunicazione e speranza per diventare capaci di una testimonianza autentica e carica di fiducia: per comprenderne e concretizzarne le indicazioni, i “dialoghi” (fino al 24 maggio) sono con esperti in materia di educazione, politica, società e pastorale, nel solco dei “webinar” degli scorsi anni. A condurli è il giornalista di Tv2000 Fabio Bolzetta; a intervenire domani sarà Adriano Fabris (Università di Pisa), che si soffermerà sull’interrogativo “cosa intendiamo per comunicazione ‘autentica’?”. Per rispondere, riferisce WeCa, “dobbiamo riflettere sul concetto di autenticità, ovvero il tentativo di manifestarsi per quello che si è, e di esprimersi come tali. Ha a che fare con la veridicità e con la veracità, con la corrispondenza fra ciò che dico e ciò che sono e coinvolge anche la questione di una testimonianza convincente”. Le dirette saranno disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di WeCa. È possibile intervenire inviando domande all’indirizzo incontri@webcattolici.it, commentando sulla pagina Facebook di WeCa e su Twitter con l’hashtag #incontriweca. I “dialoghi” saranno resi immediatamente disponibili dopo lo streaming sul sito e sui profili social di WeCa.