Spiritualità: diocesi Ascoli Piceno e Acli, martedì 23 nuova tappa de “Gli itinerari della fede”

La terza edizione del progetto “Gli itinerari della fede”, promosso da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche e dall’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno, farà tappa a Pagliare presso il santuario giubilare del Cuore Immacolato di Maria martedì 23 maggio. L’occasione è ricordare, a due anni di distanza, l’incontro tra Papa Francesco e le Acli, avvenuto a Roma nell’aula Paolo VI in occasione dei 70 anni dalla fondazione dell’associazione. Ma è anche l’occasione per ricordare la data della beatificazione di Oscar Romero a cui è intitolato il circolo che promuove l’iniziativa. Il programma della manifestazione prevede il ritrovo dei podisti alle ore 20,30 presso il santuario giubilare del Cuore Immacolato di Maria presso Casa Santa Maria a Pagliare ed a seguire, alle 20,45, la benedizione dei partecipanti e la partenza per attraversare un percorso quasi completamente pianeggiante e diverso da quello dello scorso anno.

Il progetto “Gli itinerari della fede” viene riproposto anche dopo il successo ottenuto lo scorso anno quando sono stati tantissimi i podisti che hanno partecipato alle iniziative realizzate ad Ascoli, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Monteprandone, Acquaviva e Montedinove.

E sempre a proposito della devozione del Cuore Immacolato di Maria il 10 giugno si terrà ad Ascoli Piceno un’altra camminata, sempre relativa al progetto “Gli itinerari della fede”, con partenza alle ore 18 dalla sede Acli di via 3 Ottobre. Info: www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Gli itinerari della fede”.