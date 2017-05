+++Siria: colloqui Ginevra, card. Zenari (nunzio), “sosteniamo tutti gli sforzi volti a trovare una soluzione al conflitto”+++

“Sosteniamo tutti gli sforzi, come Astana e Ginevra, volti a trovare una soluzione al conflitto. Preghiamo e speriamo fortemente nella pace”. A dichiararlo al Sir il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, nel giorno in cui a Ginevra prende il via un nuovo round di colloqui inter-siriani di pace sponsorizzato dalle Nazioni Unite alla presenza dell’inviato speciale Staffan de Mistura. “Fino ad oggi – afferma il nunzio – sono stati spesi fiumi di parole ma la realtà, purtroppo, è quella che è. Papa Francesco non smette mai di invocare la pace e la fine della violenza in Siria dove si sta combattendo il più grave disastro provocato dall’uomo dopo la Seconda Guerra mondiale. E questo è inaccettabile”.