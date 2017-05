Pime: Milano, dibattito su “Cristiani e musulmani: quale dialogo dopo la visita del Papa al Cairo”

I tragici attentati contro la comunità copta e l’incontro tra Papa Francesco e l’Imam al Tayyeb all’Università di Al Azhar: saranno questi i temi al centro della conferenza promossa dal Pontificio istituto per le missioni estere (Pime) che si terrà a Milano mercoledì 24 maggio alle 18 nella sede dell’organizzazione (via Mosè Bianchi 94). “La visita del Papa al Cairo di pochi giorni fa – si legge in una nota del Pime – è stato un evento molto importante per il dialogo tra cristiani e musulmani. Le parole pronunciate dal Pontefice nel suo discorso all’Università di Al Azhar hanno offerto alcuni spunti importanti che parlano oltre la realtà specifica dell’Egitto”. L’incontro, promosso dal Pime in collaborazione con Coreis e la fondazione Oasis, si terrà a Milano alla vigilia dell’inizio del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Alla conferenza, dal titolo “Cristiani e musulmani: quale dialogo dopo la visita del Papa al Cairo”, prenderanno parte padre Giuseppe Scattolin, di Dar Comboni, padre Paolo Nicelli del Pime, Shaykh Yahyah Sergio Pallavicini e Abd al Sabur Turrini del Coreis.