Parlamento Ue: Weber (Ppe), “cristiani perseguitati in tutto il mondo. Serve protezione”

(Strasburgo) “È sempre più preoccupante la persecuzione cui sono sottoposti i cristiani nel mondo”: lo afferma Manfred Weber, capogruppo dei Popolari a Strasburgo, commentando il fatto che domani pomeriggio il Parlamento europeo, riunito in plenaria, terrà un dibattito su questo argomento con l’Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini. “Il cristianesimo è la fede più perseguitata al mondo. Dalla sola Siria è dovuto fuggire un milione di cristiani. Si moltiplicano gli attacchi alle chiese e alle comunità, come accaduto di recente in Egitto”. Weber afferma che il Parlamento europeo “deve lanciare un segnale forte”, affinché le comunità presenti soprattutto in Medio Oriente e in Africa godano di una reale protezione.