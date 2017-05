Papa Francesco: telegramma al presidente della Repubblica francese Macron

“In occasione della sua investitura a presidente della Repubblica francese, le rivolgo i miei auguri più cordiali per l’esercizio delle vostre alte funzioni al servizio di tutti i suoi compatrioti”. Comincia così il telegramma inviato oggi dal Papa al neo-eletto presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. “Prego Dio di sostenerla affinché il vostro Paese, in fedeltà alla ricca diversità delle sue tradizioni morali e della sua eredità spirituale, marcata anche dalla tradizione cristiana – si legge ancora nel telegramma – porti sempre la preoccupazione dell’edificazione di una società più giusta e fraterna”. “Nel rispetto delle differenze e nell’attenzione alle persone in situazione di precarietà e d’esclusione – l’auspicio del Papa – contribuisca alla cooperazione e alla solidarietà tra le Nazioni”. “Che la Francia continui a favorire, nel seno dell’Europa e nel mondo, la ricerca della pace e del bene comune, il rispetto della vita oltre che la difesa della dignità di ogni persona e di tutti i popoli”, l’augurio finale di Francesco.