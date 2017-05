‘Ndrangheta: Gratteri (procuratore della Repubblica Catanzaro), “Chiesa calabrese è migliorata dopo visita Papa”

“La Chiesa calabrese negli ultimi anni è migliorata soprattutto dopo la visita di Papa Francesco in Calabria quando nella Piana dei Sibari ha scomunicato gli ‘ndranghetisti”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando l’operazione della Dda di Catanzaro contro il clan Arena che ha portato all’arresto, tra gli altri, del parroco di Isola Capo Rizzuto.

“È la prima volta che un Papa – ha aggiunto Gratteri – usa il termine ‘ndrangheta e scomunica i mafiosi. È stato un discorso fatto ai vescovi e ai preti calabresi e poi alla collettività. Dalla lettura dei documenti e delle encicliche abbiamo visto una Chiesa calabrese molto dura contro l’ndrangheta. Per la prima volta anche negli scritti dei vescovi calabresi viene riportato il termine ‘ndrangheta. Questa non è cosa da poco. Mai come in questo caso la forma è sostanza”.