Formazione: Lumsa, una Summer School in Vatican Law

C’è tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla Summer School in Vatican Law, l’innovativo percorso di studio promosso da Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta), di Roma con il partenariato delle più importanti istituzioni dello Stato della Città del Vaticano. Rivolta a giovani studiosi (italiani e stranieri) di diritto internazionale, comunitario, canonico ma anche a tutti quei professionisti che hanno rapporti con le istituzioni ecclesiastiche, la Summer School fornisce una preparazione mirata sugli aspetti fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, ente sovrano, con un suo popolo e un suo apparato legislativo, giudiziario e amministrativo.

Un’esperienza formativa tutta da vivere: due settimane estive di studio intensivo (il via è previsto per il 17 luglio) con base a Roma e sotto la guida di un corpo docenti formato dai principali esperti in materia, affiancati da responsabili degli organismi della Santa Sede (la Summer School è diretta da Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa dal 1991 al 2014 e presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano). Un excursus a 360° sulle tematiche fondamentali del Diritto vaticano capace, al contempo, di offrire una panoramica storico-culturale sul territorio e le istituzioni di riferimento. Oltre 60 ore di didattica frontale alternate a workshop e visite guidate alle principali strutture della Curia e a luoghi di interesse specifico come il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e la Villa Pontificia di Castel Gandolfo.