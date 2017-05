Fafce: “lavorare per il bene della famiglia in Europa”. Tra gli impegni la protezione dei minori nella direttiva sui mezzi audiovisivi

(Bruxelles) “In un mondo spesso caratterizzato da una cultura dell’usa e getta, dalla frammentazione politica e dalle incertezze per il futuro, la famiglia è il luogo dove ricostruire la stima e la fiducia, partendo dalla cosa più fondamentale che sono le relazioni umane”, ha dichiarato Antoine Renard, presidente della Federazione europea delle associazioni di famiglie cattoliche (Fafce), salutando ieri la Giornata internazionale della famiglia, dedicata quest’anno al tema del ruolo della “famiglia e delle politiche familiari nella promozione dell’educazione e del benessere dei membri della famiglia”. La Fafce “continuerà a lavorare per il benessere della famiglia in Europa”, ha aggiunto Renard, “ricordando ai legislatori che ciò che è bene per la famiglia è bene per l’intera società” e che “i genitori devono essere messi in grado di far crescere i propri figli nelle migliori condizioni e con il migliore sostegno, per poter affrontare le sfide della digitalizzazione e della crisi economica”. Ed è per questo che la Federazione sta portando avanti la sua battaglia presso le istituzioni Ue per l’introduzione di misure più rigorose circa la protezione dei minori nella direttiva sui mezzi audiovisivi.