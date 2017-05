Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco titoli e tg politico realizzato dall’agenzia DIRE (anche su www.dire.it e www.agensir.it).

Consip, una telefonata riaccende il caso

Il 2 marzo scorso Matteo Renzi telefona al padre Tiziano per pregarlo di dire tutta la verità ai magistrati sul caso Consip.

L’intercettazione è stata raccolta da Marco Lillo e riportata dal Fatto quotidiano. “Viene ribadita la mia serietà”, commenta il segretario del Pd. “Dal punto di vista politico è un regalo”, aggiunge Renzi. Il Movimento Cinque stelle accusa: “Dobbiamo fare di tutto per liberare le istituzioni dal renzismo”, dice Luigi Di Maio. Mentre il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni difende Maria Elena Boschi sul caso Unicredit: “Ha chiarito, nessuna implicazione sul governo”.

Sud, in 10 mesi interventi per 21 miliardi

In 10 mesi il governo ha attivato 21 miliardi e 500 milioni di risorse nei patti per il Sud, i piani di intervento che coinvolgono 8 regioni e 7 città metropolitane del mezzogiorno.

Il ministro Claudio De Vincenti ha illustrato in conferenza stampa lo stato di avanzamento del Masterplan. “I patti sono fatti, non sogni”, spiega De Vincenti che annuncia a breve una stima della ricaduta occupazionale. Ulteriori progetti per 18 miliardi di euro sono in fase di programmazione. “È giunta l’ora di riprendere a fare investimenti pubblici. I dati di oggi sono un primo segnale che su questo terreno e si cominciano a vedere i risultati”, aggiunge.

I laureati italiani hanno la valigia pronta

Smentito il luogo comune che vuole i laureati italiani poco propensi a trasferirsi all’estero per lavoro. Secondo un’indagine di Almalaurea presentata all’università di Parma, dopo la laurea quasi la metà dei laureati è disposta a lasciare l’Italia. Il 27 per cento è disponibile ad effettuare trasferte anche frequenti, il 52 per cento a trasferire la propria residenza.

Solo il 3% non vuole fare trasferte. Il rapporto Almalaurea 2017 ha preso in esame le opinioni di oltre 270 mila laureati nel 2016, provenienti da 71 atenei.

Terremoto, il treno dei bambini arriva dal Papa

Torna, per la quinta edizione, “il treno dei bambini”. Sabato 3 giugno 400 giovani delle zone terremotate di Norcia, Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto saranno a Roma dove incontreranno il Papa. Il cardinale Gianfranco Ravasi, presentando l’iniziativa con il presidente del Senato, Pietro Grasso, spiega che ad incontrare Francesco ci sarà un’orchestra di bambini delle favelas del Brasile. L’amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante, annuncia che i bambini arriveranno “su una freccia rossa 1000 che è il mezzo top della gamma”.