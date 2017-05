Cultura: Milano, il 18 e 19 maggio convegno internazionale “Senza giudizio… e senza cuore” su Pinocchio

Sarà dedicato a Pinocchio il convegno internazionale di studi “Senza giudizio… e senza cuore” che si terrà a Milano nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 maggio. A confronto sul capolavoro di Carlo Collodi saranno italianisti, storici della letteratura per l’infanzia e filosofi. “L’iniziativa – promossa congiuntamente dai dipartimenti di Italianistica e comparatistica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e di quello di Studi letterari, filologici e linguistici dell’Università Statale di Milano – intende stimolare – si legge in una nota – un confronto fra le più rilevanti voci critiche contemporanee sul celebre romanzo dello scrittore fiorentino, analizzato secondo una pluralità di prospettive disciplinari”. “Il convegno – prosegue la nota – si avvale del contributo di alcuni dei maggiori specialisti attivi in Italia e all’estero. Tra questi, Luciano Curreri, dell’Università di Liegi, Salvatore Silvano Nigro, del Politecnico federale di Zurigo, Pietro Frassica, dell’Università di Princeton”. La prima parte dell’iniziativa si terrà dalle 14 nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica con la partecipazione di Bedy Moratti, Ermanno Paccagnini, Giuseppe Langella, Daniela Marcheschi, Ermanno Paccagnini, Salvatore Silvano Nigro, Paola Ponti e Martino Marazzi. La seconda sessione, coordinata da Pierantonio Frare, si terrà venerdì 19 dalle 9 all’Università degli Studi di Milano. Interverranno Silvano Petrosino, Sabrina Fava, Alberto Carli, e Pietro Frassica.