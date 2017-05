Comunicazioni sociali: Costa (Aiart), “interpella anche il mondo educativo”

Si avvicina la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (28 maggio). Sul Messaggio del Papa il Copercom pubblica oggi l’intervento di Sandra Costa, vice presidente dell’associazione di telespettatori e cittadini mediali Aiart, impegnata come volontaria anche nel Med (associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione). Nella sezione Dossier del sito del Coordinamento sono disponibili gli altri commenti. “Come possono i docenti declinare in azioni educative il Messaggio scritto dal Papa per la prossima Giornata delle comunicazioni sociali?”. Il vaticanista Giancarlo Zizola, scrive Costa, “indicava le regole fondamentali per un’informazione eticamente sostenibile: la ricerca della verità dei fatti; l’indipendenza di giudizio; il rispetto della dignità delle persone, specialmente dei deboli”.Inoltre, ricordava che “i media hanno il ‘grande compito storico di essere artigiani dell’unità del genere umano’. Nella prospettiva di chi fruisce l’informazione, occorre una cultura dell’ascolto rinnovata di comprensione intellettuale e umana”. Oggi, in Rete, prosegue Costa, “chiunque è libero di commentare, postare, condividere”. Ciò interpella “l’educazione: la responsabilità del fruire e del produrre va educata precocemente abilitando lo sguardo sulla realtà; dotare bambini e ragazzi di consapevolezza e competenza mediale per leggere e leggersi, narrare e narrarsi, condividere”. La cultura dell’incontro, aggiunge, “va formata, così come va educato lo sguardo sulla realtà anche attraverso il ‘comprendere e costruire l’intercultura’ (G. Milan)”.

Così come “va formata la cultura statistica”, per “apprezzare e sfruttare appieno la portata informativa, offrendo la possibilità di avvicinare numeri e parole nel processare i dati che accompagnano le notizie”. Questo significa, osserva Costa, “favorire l’esercizio di cittadinanza e porre le basi per una partecipazione consapevole alle scelte del Paese”.