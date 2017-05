Cittadinanza: Unicef, Save the children e Rete G2 aderiscono a #20Maggiosenzamuri a Milano

I bambini e gli adolescenti di origine straniera vivono una condizione di particolare vulnerabilità ed è proprio per sottolineare questo aspetto che Unicef Italia, Save the children Italia e Rete G2 – seconde generazioni hanno scelto di aderire alla mobilitazione “Insieme senza muri” – #20Maggiosenzamuri che si terrà a Milano il prossimo 20 maggio. Le tre organizzazioni da tempo condividono un percorso comune per la promozione e la tutela in Italia dei diritti di cittadinanza dei minorenni di origine straniera e sono in prima linea per una riforma dell’attuale legge italiana sulla cittadinanza che sia maggiormente favorevole per migliaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, italiani di fatto, ma non dal punto di vista del diritto. “Tutte le forze politiche devono assumersi la responsabilità del futuro di questi bambini, bambine, ragazzi e ragazze – sottolineano le tre organizzazioni -. È fondamentale che il disegno di legge di riforma dell’attuale legge sulla cittadinanza, che arriverà in aula al Senato il prossimo 15 giugno, venga approvato senza ulteriori ritardi ed entro la fine della legislatura. L’accesso alla cittadinanza dei minorenni nati e/o cresciuti nel Paese in cui i genitori sono emigrati è di fatto premessa cruciale per l’esercizio di diritti fondamentali. E’ urgente quindi rendere cittadini italiani ragazzi e ragazze che già lo sono di fatto. La mobilitazione di Milano è un’occasione importante per fare arrivare forte l’appello a tutte le forze politiche a non perdere questa opportunità”.