Carcere: il 18 maggio #Openday a Rebibbia. 34 i detenuti universitari

Giovedì 18 maggio il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasia, parteciperà all’evento “#Openday a Rebibbia. Presentazione delle attività e dell’offerta formativa per gli studenti liberi e reclusi”.

Nel corso dell’iniziativa, ospitata dal teatro della Casa Circondariale di Rebibbia – Nuovo complesso, sono previsti gli interventi della direttrice della Casa circondariale di Rebibbia – Nuovo complesso Rosella Santoro, del sottosegretario di Stato del ministero della Giustizia Cosimo Maria Ferri, del capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, del garante nazionale dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà Mauro Palma, del provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise Cinzia Calandrino e del rettore di Roma Tre Mario Panizza. Con l’ateneo romano l’Ufficio del garante ha in atto, sin dal 2012, un protocollo d’intesa finalizzato ad agevolare il compimento degli studi universitari dei detenuti ristretti negli istituti penitenziari del Lazio. L’accordo prevede una serie di azioni a sostegno degli studenti, tra le quali l’utilizzazione dello strumento dell’insegnamento a distanza ove consentito dalle misure detentive, l’organizzazione di attività di tutoraggio e la predisposizione di spazi adeguati per la didattica. È inoltre attiva una collaborazione con Laziodisu – Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari. La convenzione prevede, tra l’altro, un contributo di 20 mila euro per sostenere la fornitura di libri di testo e materiale didattico per l’anno accademico 2016-2017. Attualmente sono 34 i detenuti iscritti ai corsi attivati da Roma Tre, di essi quattro sono ospiti della Casa di reclusione di Rebibbia, sette della Casa circondariale di Rebibbia – Nuovo complesso, quattro nella sezione femminile di Rebibbia, otto nella Casa circondariale di Viterbo, sette nella Casa circondariale di Rieti – Nuovo complesso, tre nella Casa circondariale di Velletri e uno è in regime di semilibertà presso la III Casa di Rebibbia.