Bioetica: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, giovedì 18 maggio una conferenza sull’utero in affitto

Si chiude giovedì 18 maggio, dalle ore 17 alle ore 18, il ciclo di conferenze “In dialogo con la cultura” promosse dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Questa volta si propone il tema “L’utero in affitto. La mercificazione delle donne”, tenuto da Giorgia Brambilla. La conferenza – informano i promotori – offrirà una panoramica su questo tema, anche attraverso il supporto di immagini e filmati, mostrando i meccanismi sottesi alla “bioeconomia della riproduzione” e cercando di mettere in luce la prospettiva femminile e materna. “Un tempo si diceva ‘di mamma ce n’è una sola’ – dichiara la relatrice -. Ora pare invece che ce ne siano parecchie: la madre genetica, quella gestazionale fino alla madre committente. Però, per i più progressisti ‘mamma’ resta solo un ‘concetto antropologico”. E prosegue: “Ci troviamo di fronte a una maternità decostruita, frammentata, in cui la donna non è più protagonista, ma ‘bioschiava’, ingranaggio del mercato che estende le proprie leggi all’ambito della genitorialità, servendosi delle ultime frontiere della scienza riproduttiva – maternità surrogata, crioconservazione degli ovociti, ecc. Sotto la parvenza ‘umanitaria’ di soddisfare il desiderio del figlio, assistiamo al trionfo dell’industria riproduttiva che celebra il progresso tecnomedico sfruttando le donne che, per necessità economiche, si vedono costrette ad affittare il proprio utero o a vendere gli ovociti anche con terribili rischi per la loro salute fisica ed emotiva”. L’ingresso è libero.