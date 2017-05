Azione cattolica: Genova, associazione aderisce al manifesto del Forum famiglie. “Sosteniamo le politiche per il lavoro”

L’Azione cattolica di Genova promuove il manifesto del Forum delle Associazioni familiari in occasione delle prossime elezioni amministrative. “Per favore mettetevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella politica con la P maiuscola”. Con queste parole Papa Francesco, in occasione del 150° anniversario dell’Azione cattolica, aveva chiesto un impegno agli aderenti. L’Ac di Genova rende noto, oggi, di sostenere il manifesto “3 impegni per la famiglia” del Forum delle famiglie. L’associazione aderisce al Forum sia a livello locale che nazionale. Nel manifesto si legge: “Genova è una delle città italiane con il più basso tasso di natalità, una disoccupazione in crescita e il più alto numero di anziani, in pratica una città che sta lentamente morendo, con i pochi giovani che sempre di più cercano di allontanarsi da essa per poter avere un futuro lavorativo”. L’Ac afferma: “Crediamo fortemente nell’importanza dell’impegno politico come servizio al bene comune. Pensando prima di tutto ai nostri figli e al loro futuro, perché crescano in una città migliore dove avere un lavoro e metter su famiglia non sia un lusso ma la normalità”. L’Azione cattolica “non sostiene alcun candidato in particolare. Invita a non sottrarsi all’impegno civile e morale del voto. Sottolinea come priorità l’emergenza del lavoro nella nostra città e sostiene le politiche per la famiglia”.