Avvenire: i temi della prima pagina di domani 17 maggio. Commissione difesa Senato su Ong, Trump e i segreti sul Daesh, la politica in Italia, Salone di Torino

“Avvenire” sceglie di “aprire” con le conclusioni della Commissione difesa del Senato sull’operato delle Ong nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare. E si tratta sostanzialmente di una “assoluzione”, in cui si riconosce il ruolo prezioso delle Organizzazioni non governative. Il fondo non è affidato alla penna di un commentatore esperto, ma è promossa a editoriale la lettera testimonianza di una giovane volontaria, Alice, che è stata in Serbia ad assistere i migranti. “Qui a Belgrado la situazione è complessa – scrive la 24enne -, non spiego quel poco che ho capito perché ogni ora scopro, capisco, ri-capisco qualcosa di nuovo. Della cooperazione e della non-cooperazione tra le mille associazioni e Ong, dell’assenza del governo, della sua parziale assertività all’attività dei gruppi stranieri, fintanto che fa comodo tenere qui i migranti per ingraziarsi la Ue. Dei Serbi che passano tutti i giorni per la stazione ma la ignorano, di quelli che si potrebbero trasformare presto in naziskin, e urlano ‘traditore’ ai concittadini che aiutano gli ospiti indesiderati. Nonostante tutto questo indicibile, alla stazione di Belgrado si respirano anche speranza e allegria. Alcuni volontari stanno facendo un lavoro spettacolare: c’è stato pure un torneo di cricket. Si fa insieme, non c’è spazio per il solo assistenzialismo. Si cucina, si gioca, si suona, si dipingono i muri. La sera si balla”.

Nella fotocronaca, la vicenda dei segreti sul Daesh che Trump avrebbe rivelato ai russi, suscitando la protesta della Ue, che ora minaccia di non condivere più le informazioni con Washington. Al taglio, la politica italiana, con il doppio fronte delle nuove intercettazioni che coinvolgono Renzi e il padre e della legge elettorale, giunta a uno dei suoi primi snodi. Richiamato in prima pagina anche un inserto speciale di cultura e libri in occasione del Salone di Torino.