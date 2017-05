Arte e disabilità: Udine, museo diocesano primo in Italia a dotarsi di comunicazione alternativa aumentativa

“Raccontare per simboli: il Museo diocesano alla portata di tutti”. È il nome progetto che ha visto insieme – in un percorso di due anni – Museo diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine e Comunità Piergiorgio onlus. Obiettivo, la realizzazione di schede che, grazie al sistema della Comunicazione aumentativa alternativa, rendono oggi accessibile il patrimonio delle statue lignee del museo, anche dal punto di vista della comunicazione, a un pubblico disabile. L’iniziativa – informano i promotori – è stata realizzata nell’ambito del corso di formazione della Comunità Piergiorgio “Cultura e territorio nello sviluppo turistico. Il turismo culturale in Friuli Venezia Giulia” e ha coinvolto 10 utenti del Centro socio riabilitativo educativo Atena che, con il supporto di docenti ed educatori, hanno studiato le opere lignee custodite nel Museo, approfondendo anche aspetti particolari come lo studio delle essenze impiegate per la realizzazione delle sculture. Il Museo diocesano di Udine è il primo in Italia a dotarsi di questo speciale strumento rendendosi così ancor più accessibile a tutti. Il progetto sarà presentato giovedì prossimo 18 maggio a Udine (ore 10, Centro culturale Paolino D’Aquileia, via Treppo 5/b). Interverranno, per un indirizzo di saluto, il vicario generale dell’arcidiocesi, mons. Guido Genero, il direttore del Museo, Giuseppe Bergamini, il coordinatore sociosanitario Asuiud, Gianfranco Napolitano, il vicepresidente della Comunità Piergiorgio, Aldo Galante. Ad entrare nel vivo del progetto: la responsabile delle attività didattiche del Museo, Mariarita Ricchizzi, Davide Pillitu, docente dei corsi di formazione per persone disabili della Comunità Piergiorgio, Evelina Terzi, educatrice del Csre Atena, e Barbara Porcella, consulente ausili e esperta di comunicazione aumentativa alternativa della Comunità Piergiorgio.