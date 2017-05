Accoglienza: Milano, Progetto Arca aderisce alla marcia “Insieme senza muri” del 20 maggio. Previsti numerosi eventi

“Gli unici muri che ci piacciono sono quelli delle case”. Con questo motto, Fondazione Progetto Arca manifesta l’adesione a scendere in strada sabato 20 maggio a Milano (marcia “Insieme senza muri”, parte del progetto “Ero straniero”, partenza alle ore 14.30 da Porta Venezia) per camminare in nome dell’accoglienza e del rispetto della vita umana. Tra gli obiettivi l’abolizione della legge Bossi-Fini. Numerosi gli eventi promossi dalla Onlus. Si inizia oggi, martedì 16 maggio, alle 19 con il centro di accoglienza di via Mambretti 33, dove i volontari dell’associazione milanese offriranno uno speciale aperitivo a base di cous cous a tutti i cittadini che desiderano conoscere da vicino uno dei centri che in questi anni di emergenza profughi ha permesso di dare ospitalità a centinaia di migranti. Sempre domani, alle 18.15 si svolgerà nell’arena civica la coppa Accoglienza, partita di calcio organizzata all’interno del Trofeo benefico San Siro 2000. La sfida vedrà opporsi la Progetto Arca United, squadra costituita da richiedenti asilo ospiti nei centri gestiti da Progetto Arca, contro la compagine formatasi all’interno del centro di via Corelli. Dopo la cucina e lo sport, venerdì 19 maggio sarà invece la volta della cultura: alle 21 sul palco del Teatro Officina (via Sant’Erlembardo 2) saliranno alcune donne ospiti del centro di via Agordat, per raccontare le loro esperienze attraverso parole, musica e danza. Insieme ad altri giovani, anch’essi richiedenti asilo e ospiti in altri centri Sprar della città, porteranno in scena “Le Parole degli Altri”, performance nata dal laboratorio organizzato dal teatro proprio per i richiedenti asilo.