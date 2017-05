Società: De Palo (Forum), “in prossima finanziaria patto di non belligeranza su natalità, politiche familiari e fiscali”

“Esprimiamo tutta la nostra gratitudine per il messaggio del presidente Mattarella in occasione della XXIII Giornata internazionale della famiglia che ricorre oggi”: lo afferma Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, realtà che rappresenta le istanze di circa 4 milioni di famiglie e che, nella giornata di ieri, ha riempito il Colosseo di passeggini e seggioloni vuoti per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema della natalità. “Come ha affermato il presidente della Repubblica – prosegue De Palo – le istituzioni facciano tesoro di quanto accaduto, per non lasciare sole le famiglie davanti ai cambiamenti e alle asperità dei tempi. Promuovere azioni a favore delle famiglie, volte a contrastare la marginalità, a prevenire le crisi e le fragilità che possono condurre a conflitti e disgregazioni, è interesse dell’intera comunità”.

“In teoria – osserva il presidente del Forum – tutti sappiamo cosa si deve fare, nella pratica la politica sembra essere incapace di dare un segnale di concretezza”. Di qui l’auspicio che “le parole del capo dello Stato non cadano nel vuoto: le famiglie sono stanche di prese di posizione di circostanza che non si trasformano in azione politica”. “Sostenere le famiglie – conclude De Palo – è un investimento sul futuro di tutti, per questo chiediamo a tutti i partiti di firmare, in vista della prossima legge di stabilità, un patto di non belligeranza sui temi che riguardano la natalità, le politiche familiari e fiscali che riguardano le famiglie italiane”.