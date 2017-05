Parlamento Ue: confronto con il segretario Onu Guterres. In emiciclo il problema dei cristiani perseguitati in Medio Oriente

(Strasburgo) Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in carica dal gennaio scorso, terrà mercoledì un discorso al Parlamento europeo, che da oggi al 18 maggio si riunisce in sessione plenaria. Fra i temi del suo intervento è facile prevedere la difesa della pace e dei diritti fondamentali nel mondo, il problema delle migrazioni che tocca da vicino il Vecchio continente, la realtà mediorientale con il conflitto siriano e tutti i relativi nodi umanitari e geopolitici. Sempre mercoledì i deputati discuteranno con l’Alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini, la situazione dei cristiani perseguitati in Medio Oriente. Nella stessa giornata saranno pure presenti il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e i rappresentanti della Commissione per verificare i risultati dell’ultimo summit dei 27 che ha approvato le linee guida per i negoziati relativi all’uscita del Regno Unito dall’Unione. Nell’agenda dell’Assemblea figurano inoltre la riduzione dello spreco alimentare, la situazione dei diritti fondamentali in Ungheria, le persecuzioni, detenzioni, sparizioni e omicidi di omosessuali in Cecenia, il conflitto in atto tra Israele e Palestina.