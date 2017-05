Misericordie: Assisi, premiati ieri i volontari impegnati nell’aiuto alle popolazioni terremotate del Centro Italia

La Confederazione nazionale-Area emergenze delle Misericordie d’Italia ha voluto premiare le 287 Misericordie che hanno messo a disposizione i volontari per interventi di aiuto e sostegno alle popolazioni terremotate del Centro Italia. “Sono stati 2592 le sorelle ed i fratelli coinvolti nell’emergenza terremoto in Centro Italia”, si legge in una nota, nella quale si sottolinea come si sia trattato di “un esercito di volontari impiegati nelle varie aree e regioni colpite dalla catastrofe sostenendo, soccorrendo ed aiutando le popolazioni”. La premiazione si è svolta ieri ad Assisi. I volontari hanno gestito strutture come il campo di Sant’Angelo di Amatrice, che – prosegue la nota – “durante la prima ondata del sisma ha ospitato nelle tende 600 persone, erogando in media 1.100 pasti al giorno”. I volontari sono stati impegnati anche nei campi di Musicchio e Cornillo, gestiti dalla Regione Toscana, e per 3 mesi, nella mensa di Cascia dove sono stati distribuiti 100mila pasti con punte di 2mila al giorno. Inoltre, “le Misericordie hanno anche messo in campo ben 400 mezzi tra cui ambulanze e, nel periodo dell’emergenza maltempo, anche turbine e spazzaneve”. Novità assoluta è stato il Pass, “il modulo socio-assistenziale delle Misericordie che ha lo scopo di ripristinare i servizi sanitari di base” sistemato tra Amatrice e Accumoli: chiuso pochi giorni fa, ha erogato 9mila prestazioni. Ha cessato recentemente le attività anche il deposito di Grottammare dove erano raccolti generi alimentari e materiali per un totali di 12 autotreni.