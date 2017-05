Lituania: giornata nazionale dei giovani cattolici e beatificazione del vescovo Matulonius

Sarà al termine della giornata nazionale dei giovani lituani che avverrà, a Vilnius, la beatificazione dell’arcivescovo Teofilo Matulonius: i giovani si incontreranno dal 23 al 25 giugno per riflettere, pregare, confrontarsi e festeggiare attorno al tema generale “La verità vi farà liberi”. La cerimonia di beatificazione avrà luogo domenica 25 giugno. Sarà la prima ad avvenire in Lituania e sarà presieduta dal card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. I programmi dei due eventi sono stati messi a punto dall’assemblea plenaria dei vescovi che si sono riuniti il 9-11 maggio scorsi a Vilnius e che si sono lungamente soffermati sulle “questioni di attualità nella pastorale giovanile”. I vescovi hanno voluto ascoltare come funzionano le esperienze in terra lituana, ma anche accogliere stimoli da eventi internazionali, per decidere poi di dedicare al tema dei giovani l’intera assemblea del prossimo novembre per riflettere più approfonditamente su alcuni elementi pastorali anche in relazione al tema delle vocazioni. Nella nota diffusa al termine dell’incontro dei vescovi si fa riferimento anche all’avvenuta integrazione tra il Consiglio sociale della conferenza episcopale con la commissione Justitia et pax per “migliorare l’efficacia delle attività e le opportunità del Consiglio” e alla decisione di dedicare il 2018 alla Madre di Dio di Trakai, protettrice della Lituania, in coincidenza con la celebrazione del centenario dell’Indipendenza.