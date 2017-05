Editoria: la Lev al XXX Salone del libro di Torino con 500 titoli del catalogo

La Libreria editrice Vaticana (Lev) sarà anche quest’anno, al Salone internazionale del Libro di Torino (18-22 maggio 2017), giunto alla 30ª edizione, con uno stand rivisto negli spazi e rinnovato nel look. Saranno disponibili – si legge in una nota – “500 titoli del catalogo più recente con particolare attenzione a Papa Francesco del quale vengono esposti tutti i libri pubblicati fino al volume dedicato alla sua visita a Milano”. “Fra le opere esposte – prosegue la nota – sono da segnalare gli scritti del Papa emerito Benedetto XVI del quale viene ricordato il 90° genetliaco e numerosi volumi dedicati alla Sacra Scrittura e alla Teologia”. Oltre alla mostra di Giovanni Chiaramonte “Vivere in cammino” dedicata ai tweet del Papa, diversi sono gli eventi in programma nello stand a partire dalla presentazione de “L’uomo del mare” di Carlo Di Cicco. Il 18 maggio alle 18 con l’autore interverranno i giornalisti Marco Bonatti e Luca Rolandi. Il 19 maggio, alle 11.30, toccherà al volume “Gli ex voto. Preghiera dei semplici” di Salvatore Di Mauro con don Cosimo Semeraro e la filologa e critica letteraria Sara Zappulla Muscarà. Alle 17 verrà presentato il nuovo volume di Vito Magno, “L’arma migliore” con il fondatore del Sermig Ernesto Olivero. Sabato 20, alle 11.30, si svolgerà un evento dedicato ai più piccoli, e non solo: Elisa Palagi e l’illustratore Filippo Sassòli con la critica letteraria Neria De Giovanni presenteranno “Beato Zoo! Storie di animali e santi”. Alle 17.30, Gianni Cardinale di “Avvenire” presenterà l’edizione ampliata de “Il sorriso di tenerezza” di Paolo Portoghesi. Alle 11.30 di domenica 21, la vaticanista dell’Ansa Giovanna Chirri presenterà “Interviste e conversazioni con i giornalisti. Terzo e quarto anno di Pontificato”, volume che raccoglie le ultime interviste italiane e straniere di Papa Francesco curato da Giuseppe Merola.